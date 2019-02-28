2019-02-28T14:34:34+03:00
Происшествия

Умирал несколько дней: тюменец в гостях до смерти забил приятеля

Собутыльники что-то не поделили друг с другом
Маргарита КАЛИНКИНА
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Дело об убийстве тюменца во время пьяной ссоры завершается в Тюмени. Обвиняемым по делу проходит 30-летний собутыльник погибшего.

Установлено, что 26 августа 2018 года мужчины в гостях распивали спиртное, а затем подрались. Один из них избил другого до полусмерти, а затем оставил. Побитый гость несколько дней пролежал в квартире, а затем скончался от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело на основании ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Драчуна задержали. Сейчас следствием собрано достаточно доказательств и в ближайшее время материалы будут направлены прокурору для утверждения обвинения, сообщили в областном управлении СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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