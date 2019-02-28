В Ишиме на нефтебазе загорелся резервуар с дизтопливом

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-28T14:44:38+03:00

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На Ишимской нефтебазе произошло возгорание резервуара, заполненного дизельным топливом, емкостью тысяча кубических метров. По легенде учений, предупреждающая сирена на объекте сработала в 14 часов.

Фото главного управления МЧС России по Тюменской области

Из административного здания были эвакуированы специалисты учреждения. Через несколько минут к месту условного пожара прибыли все службы РСЧС. Они оперативно развернули штаб под руководством заместителя начальника 18-го отряда ФПС Валерия Мучипова.

В учениях были задействованы силы личного состава, средства 53-й пожарно-спасательной части (Ишим и Ишимский район). Это – 36 человек и почти два десятка единиц различной техники. Из основной были представлены автомобили с цистернами, из специальной - пожарные автолестницы.

Фото главного управления МЧС России по Тюменской области

Впервые в тактическом сценарии участвовал пожарный поезд станции Ишим. Ликвидация возгорания производилась на четырёх участках, которым были поставлены определённые задачи, в частности по охлаждению горячего резервуара и его тушению.

Условная чрезвычайная ситуация была ликвидирована за час пятнадцать минут, отметили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

Фото главного управления МЧС России по Тюменской области

По словам начальника Ишимского пожарно-спасательного гарнизона, руководителя тушением пожара Дмитрия Яковлева, в реальности временные показатели могли быть гораздо длиннее. За действия в этой обучающей ситуации представителем главного управления МЧС по Тюменской области поставлена оценка «удовлетворительно».

Фото главного управления МЧС России по Тюменской области

Следует отметить, что аналогичные мероприятия такого масштаба проводились в Ишиме более, чем 20 лет назад, в 1998 году. Как и прежде задача всех пожарно-тактических учений: проверить готовность личного состава действовать в чрезвычайных ситуациях, чтобы, как и на условном пожаре, сказать: «Пострадавших нет».

ИСТОЧНИК KP.RU