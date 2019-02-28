2019-02-28T14:44:38+03:00
Происшествия

В Ишиме на нефтебазе загорелся резервуар с дизтопливом

Такова легенда прошедших сегодня пожарно-спасательных учений
Марина Васильева
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Фото главного управления МЧС России по Тюменской областиФото главного управления МЧС России по Тюменской области
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На Ишимской нефтебазе произошло возгорание резервуара, заполненного дизельным топливом, емкостью тысяча кубических метров. По легенде учений, предупреждающая сирена на объекте сработала в 14 часов.

Фото главного управления МЧС России по Тюменской области

Фото главного управления МЧС России по Тюменской области

Из административного здания были эвакуированы специалисты учреждения. Через несколько минут к месту условного пожара прибыли все службы РСЧС. Они оперативно развернули штаб под руководством заместителя начальника 18-го отряда ФПС Валерия Мучипова.

В учениях были задействованы силы личного состава, средства 53-й пожарно-спасательной части (Ишим и Ишимский район). Это – 36 человек и почти два десятка единиц различной техники. Из основной были представлены автомобили с цистернами, из специальной - пожарные автолестницы.

Фото главного управления МЧС России по Тюменской области

Фото главного управления МЧС России по Тюменской области

Впервые в тактическом сценарии участвовал пожарный поезд станции Ишим. Ликвидация возгорания производилась на четырёх участках, которым были поставлены определённые задачи, в частности по охлаждению горячего резервуара и его тушению.

Условная чрезвычайная ситуация была ликвидирована за час пятнадцать минут, отметили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

Фото главного управления МЧС России по Тюменской области

Фото главного управления МЧС России по Тюменской области

По словам начальника Ишимского пожарно-спасательного гарнизона, руководителя тушением пожара Дмитрия Яковлева, в реальности временные показатели могли быть гораздо длиннее. За действия в этой обучающей ситуации представителем главного управления МЧС по Тюменской области поставлена оценка «удовлетворительно».

Фото главного управления МЧС России по Тюменской области

Фото главного управления МЧС России по Тюменской области

Следует отметить, что аналогичные мероприятия такого масштаба проводились в Ишиме более, чем 20 лет назад, в 1998 году. Как и прежде задача всех пожарно-тактических учений: проверить готовность личного состава действовать в чрезвычайных ситуациях, чтобы, как и на условном пожаре, сказать: «Пострадавших нет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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