2019-02-28T14:24:39+03:00
Общество

Нормативы ГТО тюменцы могут сдать в нескольких центрах

В марте инструкторы примут зачеты по 17 упражнениям
Маргарита КАЛИНКИНА
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Шесть городских центров тестирования нормативов ГТО будут работать в марте в Тюмени. В них можно будет выполнить обязательные упражнения по выбору.

У горожан будут принимать: прыжок в длину с места, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, рывок гири, плавание, стрельба из электронного оружия, самозащита без оружия, метание теннисного мяча в цель, бег на короткие и длинные дистанции, челночный бег, смешанное передвижение, бег на лыжах и скандинавская ходьба.

Познакомиться с нормативами, соответствующими разным возрастным ступеням, можно на официальном сайте всероссийского проекта www.gto.ru. Вся подробная информация о ГТО, в том числе графики работы всех городских центров тестирований, размещается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ГТО в Тюмени». Там же в теме обсуждений есть возможность задать все интересующие вопросы специалистам, сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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