СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-28T14:07:47+03:00

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Сборная биатлонистов Тюменской области выиграла IX зимнюю Спартакиаду учащихся России. Гонки проходили в Саранске. за регион выступали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой. Второе место в командном зачете взяла команда Санкт-Петербурга, третье – москвичи.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится для развития и популяризации спорта, повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта, включённым в программу Олимпийских зимних игр, а также по видам спорта "спортивное ориентирование" и "хоккей с мячом".

Тюменцы выиграли классическую смешанную эстафету, в которой выступали по две девушки и два юноши. Воспитанницы ОСШОР Мария Верстунина и Дарья Малышкина преодолевали дистанцию по 4,5 км, Павел Мещаков и Илья Анисимов бежали по 6 км. В итоге общее время команды составило 1 час 4 минуты. Второе место в смешанной эстафете заняли новосибирцы, третье – команда Муромской области.

В смешанной одиночной эстафете Тюменскую область представили Екатерина Коркина и Михаил Захаров. Девушки бежали по 4,8 км, юноши – 6 км. С общим результатом 38 минут и 11 секунд тюменцы заняли четвертое место, уступив лидерство командам Санкт-Петербурга, Мордовии и Москвы. Всего в эстафете участвовали 25 команд, так что наши спортсмены показали высокий результат.

ИСТОЧНИК KP.RU