2019-02-28T13:02:18+03:00
Общество

В автобусах Тюмени появятся USB-зарядки

Общественный транспорт оборудуют также комплексами для безналичной оплаты за проезд
Маргарита КАЛИНКИНА
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В автобусах Тюмени появятся USB-зарядкиВ автобусах Тюмени появятся USB-зарядкиФото: Ольга Крыльцова
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В автобусах Тюмени скоро появятся USB-зарядки и встроенные комплексы для безналичной оплаты за проезд. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказа губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он сообщил, что общественному транспорту в областной столице исполнилось 90 лет. В 1929 году на улицы города вышел первый автобус. В этом году 60-летний юбилей отметит также Тобольское ПАТП.

- Сегодня Тюмень входит в тройку лидеров рейтинга 100 крупнейших городов России по качеству работы городского общественного транспорта. Появляются новые остановочные пункты, совершенствуются уже действующие. Сеть выделенных полос для автобусов расширяется. Маленькие автобусы заменяются на большие, приспособленные для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья и колясок. Средний возраст тюменских автобусов — 4,5 года», – отметил Моор.

В муниципалитетах средний возраст автобусов составляет 5-8 лет. В Ишиме, например, ежедневно ездят 97 единиц автобусов. В Ялуторовске — 87. Там действует 18 городских маршрутов. В Заводоуковские жители ездят по восьми направлениям. В Тобольске их больше — 25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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