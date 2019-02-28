Жительница Тюменской области украла у Почты России более 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-28T12:46:52+03:00

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Работницу почты в Голышмановском районе поймали на присвоении более 100 тысяч рублей. 40-летняя женщина, исполняя обязанности одного из сельских почтовых отделений, в течение года брала деньги из кассы.

Нарушения выявлены в ходе комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности. Недостача составила 111 тысяч рублей. По словам подозреваемой, она находилась в затрудненном материальном положении и брала деньги на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата». В настоящий момент подозреваемая отстранена от занимаемой должности и находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело уже направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU