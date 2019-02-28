На вокзале Тюмени состоится праздничная акция в честь 8 марта
Праздничная акция «Отправь открытку к 8 Марта!» состоится завтра, 1 марта, на вокзале Тюмени. Пассажиры смогут отправить своим близким бесплатный привет и поздравления бумажной открыткой. Открытки будут принимать для адресатов по России и даже за рубеж.
Возле специально оформленных почтовых ящиков будут стоять волонтеры, у которых все желающие получат оригинальную почтовую карточку и марки. Каждый сможет написать теплые слова и пожелания маме, бабушке, жене, дочери, сестре или подруге.
Как сообщили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД, ОАО «РЖД» традиционно готовит сюрпризы в честь Международного женского дня 8 Марта. Обычно в праздник на вокзалах проходят праздничные концерты, дамам вручают весенние цветы, пассажиркам в поездах дальнего следования – сувениры и сладкие подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU