На вокзале Тюмени состоится праздничная акция в честь 8 марта

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-28T12:07:45+03:00

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Праздничная акция «Отправь открытку к 8 Марта!» состоится завтра, 1 марта, на вокзале Тюмени. Пассажиры смогут отправить своим близким бесплатный привет и поздравления бумажной открыткой. Открытки будут принимать для адресатов по России и даже за рубеж.

Возле специально оформленных почтовых ящиков будут стоять волонтеры, у которых все желающие получат оригинальную почтовую карточку и марки. Каждый сможет написать теплые слова и пожелания маме, бабушке, жене, дочери, сестре или подруге.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД, ОАО «РЖД» традиционно готовит сюрпризы в честь Международного женского дня 8 Марта. Обычно в праздник на вокзалах проходят праздничные концерты, дамам вручают весенние цветы, пассажиркам в поездах дальнего следования – сувениры и сладкие подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU