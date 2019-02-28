2019-02-28T11:50:44+03:00
Звезды

Владимир Мединский: с удовольствием посмотрел «Тобол»

Министр культуры считает, что историческая картина снята достойно
Маргарита КАЛИНКИНА
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Достойное, масштабно снятое историческое кино. С удовольствием посмотрел. Такой отзыв об историческом фильме «Тобол» разместил у себя в твитере министр культуры России, член высшего совета Владимир Мединский.

Напомним, что кинолента вышла в прокат 21 февраля и за первые четыре дня собрала почти 79 млн руб. (1,2 млн долларов), заняв четвертое место в рейтинге киноновинок недели. Она более чем в два раза обошла по посещаемости комедийную трагедию «Зеленая книга», которая получила «Оскар».

Съемки «Тобола» проходили в том числе и в Тобольске, поэтому раньше всех, предпремьерный показ с участием актеров главных ролей, был организован для жителей Тобольска и Тюмени. У большинства зрителей фильм вызвал положительные отклики.

В картине рассказывается о событиях 18 века. Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя попадает в Сибирь. В пограничном Тобольске Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар, и помощи ждать неоткуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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