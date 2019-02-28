2019-02-28T11:07:37+03:00
Здоровье

Погибала от голода: хирурги убрали из пищевода тюменки опухоль размером почти 15 см

Женщина 10 лет не могла есть твердую пищу
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погибала от голода: хирурги убрали из пищевода тюменки опухоль размером почти 15 см. Фото ОКБ №1Погибала от голода: хирурги убрали из пищевода тюменки опухоль размером почти 15 см. Фото ОКБ №1
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Гигантскую опухоль убрали из пищевода жительницы Тюмени хирурги Областной больницы №1. Из-за доброкачественного новообразования женщина не могла не только есть, но и пить. Опухоль разрослась настолько, что почти полностью сдавила пищевод. Тюменка могла умереть от голода.

Все началось около 10 лет назад. Женщина начала испытывать дискомфорт при употреблении твердой пищи. А в последнее время ее рвало даже от жидкой еды. После обращения в больницу, было решено оперировать ее немедленно.

Центр торакальной хирургии ОКБ №1 известен по всей стране успешными операциями одновременно на грудной клетке, пищеводе и шее.

Сложность операции заключалась в размере опухоли, она достигала почти 15 сантиметров в длину, - пояснили в пресс-службе больницы. Опухоль сдавила пищевод, плотно обхватив его. Врачам предстояло убрать новообразование, сохранив анатомию органа и не повредив его мышечный слой и слизистую.

Операция длилось более четырех часов. Сложнейшую работу выполнил Максим Кобелев под руководством главного внештатного торакального хирурга УФО и руководителя центра торакальной хирургии «ОКБ №1» Дмитрия Сехниаидзе. Уже скоро пациентка поправится и сможет питаться полноценно.

Врачи призывают граждан регулярно проходить обследование, чтобы не допускать таких серьезных осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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