2019-02-28T10:44:43+03:00
Происшествия

Тюменец получил ножом в грудь за желание продолжить пьянку

Его собутыльник устал пить и хотел домой
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец получил ножом в грудь за желание продолжить пьянкуТюменец получил ножом в грудь за желание продолжить пьянкуФото: Ольга Крыльцова
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Два тюменца подрались на ножах из-за 3-дневного пьяного застолья. Один из них хотел прекратить пьянку а другой - продолжать. Мирным путем решить вопрос не удалось и между мужчинами завязалась драка.

Чтобы не выпустить из квартиры собутыльника, который решил пойти домой, хозяин преградил ему путь. Тогда гость схватил кухонный нож, и ударил им в грудь товарищу, и скрылся. Раненый тюменец, выбежав на улицу, попросил помощи у соседей. Они позвонили в полицию и на станцию скорой помощи.

Выяснив данные гостя, полицейские задержали мужчину. Им оказался ранее судимый 64-летнего безработный. На него заведено уголовное дело согласно части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе полиции Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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