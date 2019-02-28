У главы Тюмени появился официальный сайт
У главы Тюмени Руслана Кухарука появился свой официальный сайт. Портал поможет горожанам отслеживать работу главы Тюмени и быть в курсе самых последних новостей.
На сайте будут оперативно появляться фоторепортажи и видео в отличном качестве, информация о рабочих поездках Руслана Николаевича, его участии в различных мероприятиях, отчеты о работе, решениях, принятых администрацией города.
Для удобства пользователей все материалы разбиты на блоки: «деятельность», «биография», «медиа» и «официально».
Информация на портале размещается с 12 февраля и горожане уже высказали свое мнение о его работе. В частности, тюменцы считают, что у них должна быть возможность высказывать свое мнение, писать обращения или жалобы главе. Пока же портал работает в одностороннем формате.
ИСТОЧНИК KP.RU