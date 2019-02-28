2019-02-28T10:16:36+03:00
Общество

У главы Тюмени появился официальный сайт

Горожане уже высказали свои предложения по работе портала
Маргарита КАЛИНКИНА
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У главы Тюмени появился официальный сайтУ главы Тюмени появился официальный сайт
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У главы Тюмени Руслана Кухарука появился свой официальный сайт. Портал поможет горожанам отслеживать работу главы Тюмени и быть в курсе самых последних новостей.

На сайте будут оперативно появляться фоторепортажи и видео в отличном качестве, информация о рабочих поездках Руслана Николаевича, его участии в различных мероприятиях, отчеты о работе, решениях, принятых администрацией города.

Для удобства пользователей все материалы разбиты на блоки: «деятельность», «биография», «медиа» и «официально».

Информация на портале размещается с 12 февраля и горожане уже высказали свое мнение о его работе. В частности, тюменцы считают, что у них должна быть возможность высказывать свое мнение, писать обращения или жалобы главе. Пока же портал работает в одностороннем формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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