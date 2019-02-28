2019-02-28T09:59:45+03:00
Общество

Месячник науки в Тюмени завершит форум «Хакатон»

Он соберет более 300 начинающих инженеров и программистов
Маргарита КАЛИНКИНА
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У школьников Тюмени сегодня большой праздник науки. В городе завершается городской месячник науки. Более 300 начинающих инженеров и программистов в 15 часов соберутся в гимназии № 49.

- Занятия по интересам найдет каждый ребёнок. Для учащихся откроется около десятка лабораторий, мастерские инженерного креатива и интеллектуальных робототехнических систем, центр прототипирования и классы по лего-моделированию, – отметила заместитель директора департамента образования Тюмени Ольга Тренина.

Так, юные конструкторы представят свои умные машины на межшкольных соревнованиях роботов, а разработчики программного обеспечения встретятся на форуме «Хакатон». Кроме того, на площадке закрытия месячника науки пройдет выставка технического творчества.

Напомним, в феврале тюменские школьники успели поучаствовать в форуме «Юный исследователь» и конференции «Технопарк+», проверить себя в интеллектуальных играх и турнире естествоиспытателей, а также посетить целую серию познавательных мастер-классов и пройти увлекательные квесты. На закрытии месячника науки юных знатоков ждёт не менее насыщенная программа, отметили в городском департаменте образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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