Месячник науки в Тюмени завершит форум «Хакатон»
У школьников Тюмени сегодня большой праздник науки. В городе завершается городской месячник науки. Более 300 начинающих инженеров и программистов в 15 часов соберутся в гимназии № 49.
- Занятия по интересам найдет каждый ребёнок. Для учащихся откроется около десятка лабораторий, мастерские инженерного креатива и интеллектуальных робототехнических систем, центр прототипирования и классы по лего-моделированию, – отметила заместитель директора департамента образования Тюмени Ольга Тренина.
Так, юные конструкторы представят свои умные машины на межшкольных соревнованиях роботов, а разработчики программного обеспечения встретятся на форуме «Хакатон». Кроме того, на площадке закрытия месячника науки пройдет выставка технического творчества.
Напомним, в феврале тюменские школьники успели поучаствовать в форуме «Юный исследователь» и конференции «Технопарк+», проверить себя в интеллектуальных играх и турнире естествоиспытателей, а также посетить целую серию познавательных мастер-классов и пройти увлекательные квесты. На закрытии месячника науки юных знатоков ждёт не менее насыщенная программа, отметили в городском департаменте образования.
ИСТОЧНИК KP.RU