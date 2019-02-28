У трех тюменских алиментщиков арестовали автомобили
Машины горе-отцов пойдут на погашение долгов детям
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Три злостных алиментщика Тюмени лишились своих автомобилей. Мужчины долгое время всячески уклонялись от оплаты на содержание своих детей и игнорировали запреты и предупреждения приставов.
Сумма задолженности у каждого из них превысила 100 тысяч рублей. В итоге приставы выехали по адресам проживания горе-отцов и арестовали машины. Автомобили направлены на специализированную стоянку.
В случае не оплаты задолженности их пустят с молотка для погашения долгов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU