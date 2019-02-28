У трех тюменских алиментщиков арестовали автомобили

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-28T09:44:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Три злостных алиментщика Тюмени лишились своих автомобилей. Мужчины долгое время всячески уклонялись от оплаты на содержание своих детей и игнорировали запреты и предупреждения приставов.

Сумма задолженности у каждого из них превысила 100 тысяч рублей. В итоге приставы выехали по адресам проживания горе-отцов и арестовали машины. Автомобили направлены на специализированную стоянку.

В случае не оплаты задолженности их пустят с молотка для погашения долгов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU