2019-02-28T09:44:24+03:00
Общество

У трех тюменских алиментщиков арестовали автомобили

Машины горе-отцов пойдут на погашение долгов детям
Маргарита КАЛИНКИНА
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Три злостных алиментщика Тюмени лишились своих автомобилей. Мужчины долгое время всячески уклонялись от оплаты на содержание своих детей и игнорировали запреты и предупреждения приставов.

Сумма задолженности у каждого из них превысила 100 тысяч рублей. В итоге приставы выехали по адресам проживания горе-отцов и арестовали машины. Автомобили направлены на специализированную стоянку.

В случае не оплаты задолженности их пустят с молотка для погашения долгов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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