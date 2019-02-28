2019-02-28T10:02:08+03:00
Общество

Жителей Тюмени просят назвать места отдыха, где нужно благоустройство

В городе составляют рейтинг парков и скверов, нуждающихся в ремонте
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени только один день, сегодня, 28 февраля, проходит голосование за территории, в которых в 2020 году будет проходить благоустройство. На суд тюменцев предложен 81 объект Это скверы, площади, аллеи и другие зоны отдыха в самых разных районах.

Гражданам предстоит выбрать участки, в которых по их мнению работы должны пройти в первую очередь. Голосование проходит на портале «Я решаю!». Те площадки, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первую очередь. Там будут обновлены пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, уличное освещение, бесплатный Вай-Фай и многое другое.

- Все представленные территории востребованы жителями Тюмени. Объекты выбраны в соответствии с документами территориального планирования. Выбор территории для первоочередного благоустройства мы оставляем за жителями города, – отметил заместитель главы Тюмени Павел Перевалов.

Важно, чтобы каждый неравнодушный житель города принял участие в опросе и тем самым внес свою лепту в определение приоритетов при формировании комфортной городской среды в нашей Тюмени, отмечают в пресс-службе администрации города.

Перечень территорий здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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