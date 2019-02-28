2019-02-28T08:57:30+03:00
Происшествия

Под Тюменью иномарка врезалась в микроавтобус

Три человека доставлены в больницу [ФОТО ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
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Под Тюменью иномарка врезалась в пассажирский микроавтобус. Фото Виталия Кондрова vk.comПод Тюменью иномарка врезалась в пассажирский микроавтобус. Фото Виталия Кондрова vk.com
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Авария с участием трех автомобилей, в том числе пассажирского микроавтобуса, произошла под Тюменью. В ДТП пострадали три человека.

Столкновение произошло на 30-м километре Ялуторовского тракта. Об этом в социальных сетях Тюмени сообщили очевидцы. Они также выложили видео последствий аварии.

На место происшествия оперативно выезжали сотрудники МЧС.

- Вызов на 30-й километр Ялуторовского тракта поступил в 7.50. На данном участке дороги произошло ДТП с участием трех автомобилей: "Шевроле Нива", микроавтобус, "Киа Рио", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. - Спасателями была оказана первая помощь пострадавшей женщине автомобиля "Каи Рио", а также производилось отключения аккумуляторной батареи.

Фото Виталия Кондрова vk.com

Фото Виталия Кондрова vk.com

Как уточнили в областной Госавтоинсекции, ДТП спровоцировала водитель "Киа-Рио". Автомобилистка, 1988 года рождения при обгоне выехала на встречную полосу. Она получила тяжелые травмы и без сознания была госпитализирована в больницу. В аварии пострадали еще два человека, их тоже доставили в лечебное учреждение.

Более подробные обстоятельства ДТП еще уточняются.

ДТП с участием микроавтобуса на 30-м км трассы Тюмень-Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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