Под Тюменью иномарка врезалась в микроавтобус

СЕГОДНЯ 08:19 2019-02-28T08:57:30+03:00

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Авария с участием трех автомобилей, в том числе пассажирского микроавтобуса, произошла под Тюменью. В ДТП пострадали три человека.

Столкновение произошло на 30-м километре Ялуторовского тракта. Об этом в социальных сетях Тюмени сообщили очевидцы. Они также выложили видео последствий аварии.

На место происшествия оперативно выезжали сотрудники МЧС.

- Вызов на 30-й километр Ялуторовского тракта поступил в 7.50. На данном участке дороги произошло ДТП с участием трех автомобилей: "Шевроле Нива", микроавтобус, "Киа Рио", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. - Спасателями была оказана первая помощь пострадавшей женщине автомобиля "Каи Рио", а также производилось отключения аккумуляторной батареи.

Фото Виталия Кондрова vk.com

Как уточнили в областной Госавтоинсекции, ДТП спровоцировала водитель "Киа-Рио". Автомобилистка, 1988 года рождения при обгоне выехала на встречную полосу. Она получила тяжелые травмы и без сознания была госпитализирована в больницу. В аварии пострадали еще два человека, их тоже доставили в лечебное учреждение.

Более подробные обстоятельства ДТП еще уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/694502" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием микроавтобуса на 30-м км трассы Тюмень-Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU