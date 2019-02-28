СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-28T08:00:40+03:00

Восемь школьников Тюмени представят свои изобретения в Москве. Фото департамента образования Тюмени

Они выступят в финале всероссийского форума «Шаг в будущее»

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Восемь школьников Тюмени представят свои изобретения на Всероссийском форуме «Шаг в будущее» в Москве. Защита проектов лучших молодых исследователей страны состоится с 18 по 22 марта.

Тюменцы представят работы по 4 направлениям: «Естественные науки и современный мир», «Математика и информационные технологии», «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего» и «Социально-гуманитарные науки в современном обществе». Их проекты уже прошли проверку федеральной экспертной комиссии.

Сейчас ребята проходят предзащиту и готовятся к финалам, сообщили в городском департаменте образования. Школьники уже посетили серию психологических тренингов на командообразование и практикум «Рожденные побеждать!».

- Предзащита помогает школьникам повысить мастерство самопрезентации. Кроме того, кандидаты наук, психологи и педагоги дают участникам заключительного этапа Всероссийского форума ценные рекомендации по доработке проектов, - отметила заместитель директора Информационно-методического центра города Тюмени Елена Лугачева.

Ученику школы № 88 Матвею Данилову на симпозиуме предстоит презентовать «умную» теплицу. Система сама производит полив, увлажняет воздух, регулирует температуру и меняет режимы фитосвета. С помощью цветового спектра юный ученый планирует подобрать параметры для оптимального роста той или иной овощной культуры.

- Прототип проекта уже готов. Модель полностью функционирует. Теперь необходимо провести экспериментальную часть исследования и доработать презентацию. По совету экспертов я обращусь за помощью к учителю биологии, чтобы он помог подобрать растение и подсказал, какие цвета способствуют фотосинтезу этого образца», - рассказал Матвей.

Защита итоговых вариантов проектов состоится 11 и 12 марта. А уже через неделю после выступления перед тюменскими экспертами молодые умы проведут презентации на площадках ведущих российских университетов и научных центров. На заключительном этапе Всероссийского форума «Шаг в будущее» школьники также посетят выставку лучших инновационных разработок, познавательные экскурсии и соревнование «Большой научный кубок».

Напомним, что в этом году форум посвящен 185-летию со дня рождения легендарного российского ученого Дмитрия Менделеева и 150-летию периодической системы химических элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU