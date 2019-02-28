СЕГОДНЯ 07:19 2019-02-28T08:03:46+03:00

На Воронинских горках в Тюмени за сутки произошло два крупных пожара Фото: Ольга Крыльцова

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Сразу два пожара произошло за минувшие сутки 27 февраля на Воронинских горках в Тюмени.

Первый из них вспыхнул в 10.15 в автомобиле «Опель», в результате огонь перекинулся на два гаража, в которых стояли автомобили «ГАЗ», «Тойота Раф».

- Подразделения МЧС прибыли через 7 минут после вызова в Единую диспетчерскую службу Тюмени. На ликвидации пожара были задействованы семь машин основной и специальной техники, 24 пожарных. Привлекались спецслужбы: электросети и служба газа.силы и средства регионального управления МЧС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

Из опасной зоны было эвакуировано два углекислотных баллона и один кислородный. Пожар был ликвидирован через полчаса. В итоге спасены два жилых дома. Сейчас устанавливается ущерб. Уже известно, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

В 22 часа 57 минут, вызов поступил из производственного цеха, на Воронинских горках. Пожар произошел в четвертом пролете, огонь охватил стены и электрические кабели на площади 20 квадратных метров.

Тушили пламя 37 пожарных и 12 единиц спецтехники. Также, было задействовано одно звено газодымозащитной службы и подразделения электросетей и службы газа.

Пожарным удалось ликвидировать пожар в 23. 45 и спасти производственное здание.

Ущерб устанавливается. Причина: нарушение правил пожарной безопасности при производстве сварочных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU