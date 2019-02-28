Водителей Тюмени проверят на безопасность перевозки детей

СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-28T07:05:48+03:00

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Рейд по выявлению нарушений правил перевозки детей пройдет в Тюмени в первый день весны, 1 марта. Его организует областная Госавтоинспекция в рамках комплексного мероприятия по безопасности детей-пассажиров.

Родителей малышей также ждет профилактическая работа, в частности показ шоковых роликов по безопасности дорожного движения, выставка детских кресел и тест-драйв автокресел.

Мероприятие пройдет в школе №15 и детском саду № 61 с 7.30 до 8.30 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU