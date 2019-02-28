Автобусный маршрут № 71 в Тюмени будет останавливаться чаще

СЕГОДНЯ 05:44 2019-02-28T05:44:38+03:00

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Автобусный маршрут № 71 в Тюмени с 8 марта меняет схему движения. Автобус, следуя от ул. Черемуховая до ул. Московской и обратно будет останавливаться на дополнительных промежуточных остановках: «ул. Гостевая», «Государственный аграрный университет», а также «ул. Институтская».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU