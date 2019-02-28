СЕГОДНЯ 04:53 2019-02-28T04:53:10+03:00

Погода 28 февраля в Тюмени: тепло, но очень ветрено Фото: Маргарита КАЛИНКИНА

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Последний день зимы, 28 февраля, в Тюменской области будет теплым, но ветреным и пасмурным. Температура воздуха днем составит -4 -9 градусов, ветер 4-9 м/с.

Так, в Тюмени утром ожидается небольшой снег, а во второй половине дня пасмурное небо проясниться и выглянет солнце. Столбики термометров покажут -7 -4 градуса, ветер 4-9 м/с.

В Тобольске пасмурно, -10 -6 и ветер 3-8 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске -10 -8 и усиление ветра к вечеру до 5-9 м/с. В Ишиме небольшой снег до обеда, температура воздуха -13 -19, ветер 3-7 м/с.

Сегодня отмечается Всемирный день редких заболеваний. Цель праздника — привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.

В народном календаре день назван Онисимом Овчарником. Считалось, что зима на Онисима борется с весною: «кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой. А подъем воды в реках обещал хороший сенокос.

ИСТОЧНИК KP.RU