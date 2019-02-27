Оборот розничной торговли в Тюменской области за январь вырос почти на 10%

СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-27T17:02:22+03:00

В расчете на одного жителя за месяц продано товаров на 21,3 тысяч рублей

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По итогам января 2019 года оборот розничной торговли в Тюменской области составил 31,6 млрд рублей. Это на 9,7% выше значения за аналогичный период прошлого года.

В расчете на одного жителя за месяц продано товаров на 21,3 тысяч рублей. В среднем по России эта цифра достигает 17 тысяч рублей. За 2018 год по данному показателю Тюменская область заняла 6 место среди субъектов Российской Федерации.

За первый месяц 2019 года продажи пищевых продуктов возросли на 10% в сопоставимых ценах, тогда как по России прирост составил 2,1%. Объем продажи непродовольственных товаров поднялся на 9,3%. Для сравнения по стране показатель достиг 1,2%.

В структуре оборота розничной торговли большую долю занимают непродовольственные товары – 54%, на долю пищевых продуктов приходит 46%, сообщает пресс-служба правительства области.

По мнению главы региона Александра Моора, главная цель и конечный итог развития региональной экономики - это рост доходов жителей региона и увеличение качества жизни людей.

Рост инвестиций в региональную экономику напрямую отражается на благосостоянии каждого тюменца. Что такое инвестиции? Это создание новых предприятий и развитие уже действующих. Это новые рабочие места с достойной зарплатой и налоги в региональный и местные бюджеты. Поэтому поддержание темпов привлечения инвестиций - одна из наших важнейших задач, - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU