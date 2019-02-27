Тюменские предприятия-экспортеры активно пользуются региональными мерами господдержки

27 Февр. 21:09 2019-02-27T21:09:22+03:00

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В Тюменской области реализуются серьезные меры поддержи и укрепления экспортного потенциала региона. За счет участия в международных выставках и бизнес-миссиях предприятия малого и среднего бизнеса в 2018 году заключили 66 экспортных контрактов на общую сумму 285 млн рублей.

Из них восемь предприятий заключили экспортные контракты впервые, пополнив список экспортеров Тюменской области, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Успех на рынке экспорта в 2018 году закрепили такие тюменские компании, как «Заводоуковский маслозавод», «Русич» (иван-чай), «Тюменьэкопродукт», «Прованс», «Бенат», агрофирма «Кримм» и другие. В сфере машиностроения и оборудования упрочили свои позиции компании- «Югсон-сервис», «СИБНА», «Инома», в сфере IT — компания «Борисофт».

Среди наиболее эффективных мер поддержки экспортеров выделяются - обучение по образовательной программе Российского экспортного центра, консультации специалистов, разработка мероприятий по выходу на экспорт, организация въездных и выездных международных визитов.

Серьезный вклад в экспортоориентированность предприятий вносит региональный Центр поддержки экспорта. Он представляет тюменские компании на международном уровне с полным или частичным финансированием, содействует в установлении деловых связей в различных регионах и странах мира.

По мнение губернатора Тюменской области Александра Моора, именно увеличение количества предприятий, реализующих продукцию на внешних рынках, свидетельствует о повышении конкурентоспособности бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU