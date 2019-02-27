2019-02-27T18:13:56+03:00
Экономика

Несырьевой экспорт Тюменской области превысил миллиард долларов

В 2018 году поставки продукции за рубеж осуществили более 200 предприятий
Марина Васильева
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По итогам 2018 года в Тюменской области отмечается рост экспорта на 821 млн долларов США. Он составил 3 млрд 761,2 млн долларов США, что в 1,3 раза больше по сравнению с результатами 2017 года. Такие данные приводит Уральское таможенное управление.

При этом несырьевой неэнергетический экспорт превысил миллиард долларов США и составил 1 млрд 225 млн долларов США, отмечает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

В целом, в 2018 году внешнеторговый оборот региона увеличился на 11% и составил 5 278,9 млн долларов США. В 2017 году товарооборот Тюменской области зафиксирован на уровне 4 764,1 млн долларов США. В сравнении с 2016 годом (2 635,5 млн долларов США) внешнеторговый оборот Тюменской области увеличился в два раза.

В 2018 году в списке основных стран, закупающих тюменскую продукцию, традиционно лидируют Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Финляндия, Швеция, Франция, Германия, а также Латвия и Беларусь. Рост экспорта продукции химической промышленности, каучука вырос на 33%, изделий из металлов на 34%, машин и оборудования на 93%.

Наибольшие объемы в экспортных поставках по-прежнему составили топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности. Они осуществлялись в основном за счет крупных производств - Антипинского НПЗ и СИБУР Холдинга.

Кроме того, в 2018 голу увеличилось и количество субъектов экспортной деятельности Тюменской области. Так, поставки на экспорт осуществили 205 предприятий-экспортеров против 161 в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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