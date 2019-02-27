2019-02-27T16:37:58+03:00
Экономика

В Тюменской области сохранены все основные виды поддержки бизнеса

Инвесторы могут рассчитывать на льготные кредиты и налоговые преференции
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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В Тюменской области полностью сохранены все меры господдержки, какие действовали в регионе в прошлом году. Об этом, выступая на расширенном заседании союза «Торгово-промышленной палаты Тюменской области», заявил генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Андрей Шальнев.

Он подробно рассказал предпринимателя о всесторонних инструментах поддержки, в том числе о льготном кредитовании и налоговых преференциях для инвесторов.

В свою очередь, директор департамента инвестполитики и господдержки региона Леонид Остроумов, высказал пожелание, чтобы как можно большее число предпринимателей не боялись и обращались за помощью и могли пользоваться всеми мерами господдержки при реализации своих планов.

К чему следует готовиться предпринимателям и каким образом меняться в направлениях новых трендов рынка участникам встречи рассказала Ольга Езикеева. Она подчеркнула, что сегодня необходимо всему бизнес-сообществу меняться в ногу со временем и поэтому постоянно учиться.

- Сегодня в бизнесе можно смело делать ставку на здоровый образ жизни и здоровое питание, на IT-технологии, интернет-торговлю, развивать проекты в сфере цифровизации. Также очень востребованным становится крафтовый бизнес – когда компания занимается производством какого-то уникального продукта, к примеру, варят исключительный кофе или вяжут вещи в единственном экземпляре, - пояснила Ольга Езикеева.

Президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин рассказал бизнесменам о проектах, созданных организацией для помощи в реализации своих планов. Среди них он назвал конкурс производителей «Тюменская марка», предложив создать на территории Тобольска такой же конкурса среди местных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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