Инвестпортфель Тюменской области достиг более 600 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-27T16:30:01+03:00

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Тюменская область сохраняет лидирующие позиции среди других регионов по инвестиционной привлекательности. В инвестпортфеле региона накоплено свыше 600 млрд рублей. Об этом заявил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, принимая участие в работе расширенного заседания союза «Торгово-промышленной палаты Тюменской области» в Тобольске.

В своем приветственном слове Вячеслав Вахрин обозначил, что инвестиции – это ключевой фактор любых преобразований и развития всего региона.

- На достигнутые результаты необходимо смотреть через призму неуспокоенности, двигаться дальше и использовать все инструменты поддержки предпринимателей, унифицируя их. Наша задача получить обратную связь от участников бизнес-процесса – как улучшать инвестиционный климат, - пояснил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

Он добавил, что Тобольск стал площадкой для поиска новых конструктивных решений в дальнейшем укреплении инвестиционного потенциала и улучшении деловой привлекательности региона. Город интенсивно развивается, в том числе благодаря крупной компании СИБУР.

- При поддержке компании реализуется большое количество социальных и культурных проектов, скоро здесь появится аэропорт. Такая взаимосвязь предприятия и города не может не радовать, и бизнесу необходимо быть рядом с большим партнером, - резюмировал замгубернатор.

В завершении встречи Вячеслав Вахрин и его региональная проектная команда побывали на двух инвестиционных проектах Тобольска - в частном музее печати компании «Содействие» и на курорте «Алемасово».

ИСТОЧНИК KP.RU