2019-02-27T15:27:52+03:00
Звезды

Фильм, снятый по сценарию тюменца, получил награды четырех кинофестивалей

За полгода картина была представлена на четырех площадках
Марина Васильева
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Фото предоставлено Шамилем АгаевымФото предоставлено Шамилем Агаевым
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Короткометражный фильм «На кончиках пальцев», снятый по сценарию Шамиля Агаева, за полгода выиграл четыре кинофестиваля. Среди них фестиваль «70/30», «Фундук», «Mano kinas» (Литва) и «Киномания на Великой», где победителя выбирал режиссер фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев.

Напомним, фильм был снят всего за два дня рамках молодежного всероссийского форума «Таврида». Автором сценария выступил тюменец Шамиль Агаев известный по работе над фильмом компании Disney «Счастье – это…». Продюссировала картину москвичка Галина Гагаринская. Режиссером выступила Дарья Барсукова из Санкт-Петербурга.

Сюжет фильма повествует о молодом человеке, который из-за громкой музыки на концерте начинает общение с девушкой с помощью текстовых заметок на телефоне. У них завязывается беседа, но парень еще не знает, что у девушки глухота.

После окончания фестивального года авторы планируют выложить фильм в интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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