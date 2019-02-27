2019-02-27T14:59:50+03:00
Происшествия

Спустя 9 лет тюменские следователи раскрыли убийство молодой женщины

Преступление произошло на берегу реки Тура
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени раскрыто убийство молодой женщины, совершенно в 2010 году. Преступление произошло в марте на берегу реки Тура недалеко от дома, расположенного на улице Щербакова.

Именно здесь следователи обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти - множественными телесными повреждениями. Было возбуждено уголовное дело. При осмотре тела потерпевшей судмедэксперты обнаружили и изъяли следы биологического характера, принадлежащие злоумышленнику.

- Полученные ДНК-материалы были занесены в базу, где содержатся данные осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. В тот период раскрыть преступление по «горячим следам» не удалось, поскольку было совершено в условиях неочевидности. Уголовное дело было приостановлено, но работа по нему продолжалась, - пояснили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

Установить лицо, причастное к убийству, удалось только спустя 9 лет, поскольку злоумышленник уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Им оказался житель города Тюмени 1978 года рождения.

На допросе задержанный признался, что 11 марта 2010 года случайно познакомился с потерпевшей. Он предложил ей выпить и пройтись по ночному городу. Молодая женщина согласилась. Во время прогулки между ними произошла ссора. Мужчина придушил новую знакомую, после чего отнес ее на берег Туры, где изнасиловал.

В рамках раскрытия преступления следователи возбудили еще два уголовных дела. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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