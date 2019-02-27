2019-02-27T14:37:01+03:00
Экономика

Мэрия Тюмени расторгла контракт с фирмой по установке уличных ограждений

Подрядчик не уложился в обозначенные сроки выполнения работ
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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В Тюмени продолжается работа по установке перильных ограждений у регулируемых и нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог и улиц вблизи детских учреждений. Они устанавливаются с обеих сторон на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от перехода.

Работы ведутся в соответствии с требованием ГОСТА «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». За исполнением этих требований следит ГИБДД, пояснили в администрации города Тюмени.

Вместе с тем, не на всех участках работы ведутся согласно графику. Так, согласно условиям муниципального контракта, подписанного в 2018 года, подрядная организация должна была выполнить работы в течение 15 календарных дней с даты получения письменной заявки (в срок до 25.12.2018 года).

Однако, по состоянию на 25 декабря 2018 года обязательства подрядчик выполнены не были. Это послужило основанием для расторжения контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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