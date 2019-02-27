2019-02-27T14:13:44+03:00
Происшествия

Крупная партия контрафактного алкоголя изъята у жителя Тюменского района

В гараже мужчина хранил почти 1400 литров немаркированного спиртного
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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В поселке Боровском сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Тюменский» обнаружили поддельную алкогольную продукцию. В гараже у подозреваемого хранилось 1400 литров немаркированного спиртного.

Предприимчивым бутлегером оказался 39-летний местный житель. Контрафактный алкоголь на общую сумму свыше 500 тысяч рублей, он намеривался продать.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Подозреваемую грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В настоящее время он находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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