2019-02-27T14:03:53+03:00
Происшествия

Глава одного из научных центров Тюмени задолжал работникам более 60 млн рублей

Оплата труда 508 сотрудникам не велась с апреля по август 2018 года
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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В Тюмени оштрафован исполнительный директор непубличного акционерного общества «СибНАЦ». Он обвиняется в невыплате заработной платы сотрудникам более двух месяцев. Соответствующие решение вынес мировой судья судебного участка №13 Ленинского судебного района Тюмени.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры. Следствие установило, что руководитель с апреля по октябрь 2018 года не платил заработную плату 508 работникам. Всего за апрель-август 2018 года он задолжал работникам более 60 миллионов рублей.

- Организация несколько месяцев находилась на контроле прокуратуры. В целях защиты трудовых прав работников надзорное ведомства направило в суд заявления о взыскании зарплаты. Требования суд удовлетворил, выдав исполнительные листы, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

Кроме того, суд вынес представление об устранении нарушений закона и объявлялось предостережение организации. Государственная инспекция труда в Тюменской области оштрафовала компанию на 50 тысяч рублей. Перед сотрудниками все долги были погашены.

В отношении руководителя суд принял ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением подсудимому судебного штрафа. Исполнительному директору НАО «СиБНАЦ» предстоит выплатить 40 тысяч рублей в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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