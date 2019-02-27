2019-02-27T13:24:10+03:00
Общество

Тюменцев возмутил водитель, управляющий машиной с младенцем на руках

Видео инцидента появилось в социальных сетях
Марина Васильева
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Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВконтактеФото из группы "ЧС Тюмень" во Вконтакте
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Жителей Тюмени возмутил водитель, управляющий машиной с ребенком на руках. Пост с видео и фотографиями инцидента появился в популярном паблике «ЧС Тюмень» во Вконтакте.

На записи видно, как водитель, предположительно мужчина, едет за рулем автомобиля, держа при этом на коленях ребенка. Пользователей сети возмутило и поведение родителя, и того, кто снял видео.

Так, часть жителей высказалась, что таким образом перевозить ребенка, не допустимо. По их мнению, водителя надо в лучшем случае оштрафовать, в худшем – лишить родительских прав. Также тюменцы уверены, что подобное поведение создает угрозу жизни как самому ребенку, перевозимому в авто, так и другим участникам движения.

Нашлись и тех, кто не увидел в подобном поведении родителя ничего предосудительного. Эта часть горожан предположила, что возможно ребенок плакал и его таким образом пытались успокоить.

«Иногда ребёнок просто надрывается от рева, и в такой ситуации, в городе принимаешь решение взять его на руки. Тем более может ехать осталось метров 100», - прокомментировала одна из жительниц города. Кроме того, многие вспомнили свой детский опыт поездок за рулем на коленях у папы или у мамы.

Еще одна часть населения не поняла поступка автора видео. Так, сразу несколько человек напомнили о том, что выкладывать фото и видео с изображением детей без ведома родителей, незаконно, а также задались вопросом, зачем вообще нужно было выкладывать запись в сеть.

«Меня возмущает тот факт, что все едут мимо и ни один человек ничего не предпринял, ни посигналили, не поморгали фарами, сняли видео и успокоились», - написала из жительниц города.

Между тем, пост собрал уже порядка 13 тысяч просмотров и более 160 комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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