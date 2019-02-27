2019-02-27T14:05:08+03:00
Общество

Элитный долгострой в центре Тюмени обещают ввести в марте

Проблемы в сфере долевого строительства вновь рассмотрели в прокуратуре
Марина Васильева
Поделиться:
Фото pixabay.comФото pixabay.com
Изменить размер текста:

В прокуратуре Тюменской области состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья. На повестку были вынесены вопросы ввода в эксплуатацию нескольких долгостроев.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Сергей Бауэр, начальник управления жилищной политики Главного управления строительства региона Валерий Киселев, а также представители застройщиков.

Так, в ходе заседание вновь обсуждалась судьба многоквартирного дома, возведенного на пересечении улиц Профсоюзная - 50 лет Октября – Северная-Оловянникова, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Жилой комплекс Fifty Fifty, возведение которого ООО «Транспромжилстрой - 2005» начало в 2012 году, несмотря на высокую степень готовности дома, до сих пор не введен. Дату долгожданного новоселья для дольщиков застройщик уже переносил несколько раз.

В ходе прошедшего совещания генеральный директор компании Сергей Киселев сообщил, что ввод дома в эксплуатацию ожидается в марте 2019 года.

Также в ходе заседания участники рабочей группы обсудили вопросы, связанные со строительством малоэтажной комплексной застройки «Английский квартал» и возведением малоэтажных жилых домов в жилом комплексе «House-Club» в поселке Московский дворик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спустя 9 лет тюменские следователи раскрыли убийство молодой женщины
Мэрия Тюмени расторгла контракт с фирмой по установке уличных ограждений
Крупная партия контрафактного алкоголя изъята у жителя Тюменского района
Глава одного из научных центров Тюмени задолжал работникам более 60 млн рублей
Тюменцев возмутил водитель, управляющий машиной с младенцем на руках
Юбилейный турнир по дзюдо соберет в Тюмени около 300 спортсменов со всей России
В Тюмени проверят действия водителя автобуса, оставившего ребенка в салоне без матери
В Ишиме врачи достали из носа семилетнего мальчика пуговицу
Будьте осторожны: определено самое травмоопасное время для смартфонов
Спортивные ставки дорого обошлись жителю Тюменской области
В Тюменской области появятся первые автоклубы
Руководитель фонда «Возрождение Тобольска» расскажет тюменцам о Ремезове
Тюменцам предлагают выбрать территории будущего благоустройства
Тюменские лыжники школы Луизы Носковой стали вторыми на Всероссийских соревнованиях
Дворовые команды Тюмени сразятся в забегах на коньках
В Таиланде в аварии с участием тюменца погиб человек
Погода в Тюмени 27 февраля: немного похолодает
В Тюменской области реализуется региональный экологический проект «Сохранение лесов»
К 2024 году все школы Тюменской области обеспечат высокоскоростным Интернетом
Тюменские предприятия примут участие во Всероссийской неделе охраны труда в Сочи
Тюменским аграриям напоминают, что ставки по льготным кредитам составляют от 1 до 5% годовых