Элитный долгострой в центре Тюмени обещают ввести в марте

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-27T14:05:08+03:00

Проблемы в сфере долевого строительства вновь рассмотрели в прокуратуре

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В прокуратуре Тюменской области состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья. На повестку были вынесены вопросы ввода в эксплуатацию нескольких долгостроев.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Сергей Бауэр, начальник управления жилищной политики Главного управления строительства региона Валерий Киселев, а также представители застройщиков.

Так, в ходе заседание вновь обсуждалась судьба многоквартирного дома, возведенного на пересечении улиц Профсоюзная - 50 лет Октября – Северная-Оловянникова, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Жилой комплекс Fifty Fifty, возведение которого ООО «Транспромжилстрой - 2005» начало в 2012 году, несмотря на высокую степень готовности дома, до сих пор не введен. Дату долгожданного новоселья для дольщиков застройщик уже переносил несколько раз.

В ходе прошедшего совещания генеральный директор компании Сергей Киселев сообщил, что ввод дома в эксплуатацию ожидается в марте 2019 года.

Также в ходе заседания участники рабочей группы обсудили вопросы, связанные со строительством малоэтажной комплексной застройки «Английский квартал» и возведением малоэтажных жилых домов в жилом комплексе «House-Club» в поселке Московский дворик.

ИСТОЧНИК KP.RU