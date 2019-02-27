2019-02-27T11:56:24+03:00
Спорт

Юбилейный турнир по дзюдо соберет в Тюмени около 300 спортсменов со всей России

Соревнования посвятят памяти Фариды Фаисовны Гориновой
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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В Тюмени пройдет юбилейный, X межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 года рождения. Соревнования посвятят памяти Фариды Фаисовны Гориновой.

Заявки на участие уже подали около трех сотен спортсменов. Это представители Республики Хакасия, Пермского края, Оренбургской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» на соревнованиях представят более 50 дзюдоистов. Турнир состоится 3 марта, сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Официальное открытие состоится в 10 часов, а уже в 10.20 начнут сами поединки среди юношей и девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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