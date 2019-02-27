В Тюмени проверят действия водителя автобуса, оставившего ребенка в салоне без матери

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-27T11:34:06+03:00

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В Тюмени начата проверка информации, ранее опубликованной в ряде местных СМИ, о неправомерных действиях водителя одного из городских автобусов. Так, по словам местной жительницы, шофер увез ее малолетнего ребенка, оставив ее саму со вторым ребенком на остановке.

Информация об инциденте 25 февраля появилась в популярном городском паблике во Вконктакте. Историю тюменки быстро подхватили местные СМИ. На основании данной информации руководством АО «ТПАТП № 1» начата служебная проверка.

- В настоящее время установлен автобус, где предположительно произошел указанный инцидент. С водителя и кондуктора автобуса затребованы письменные объяснения. Также будут изучены записи с видеорегистраторов, установленных в автобусе, - отметили в «ТПАТП № 1».

В автотранспортном предприятие также добавили,что в случае подтверждения факта посадки ребенка в автобус и оставления его матери на остановочном пункте, с последующим отказом в помощи ребенку, к водителю и кондуктору будут применены дисциплинарные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU