2019-02-27T11:49:38+03:00
Здоровье

В Ишиме врачи достали из носа семилетнего мальчика пуговицу

Ребенок жаловался на заложенность и постоянный насморк
Марина Васильева
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При осмотре доктор увидел пуговицу размером в полтора сантиметра. Фото пресс-службы ГБУЗ ТО «ОБ №4»При осмотре доктор увидел пуговицу размером в полтора сантиметра. Фото пресс-службы ГБУЗ ТО «ОБ №4»
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Ишимские врачи оториноларингологи помогли школьнику избавиться от инородного тела в носу. Семилетний малыш поступил в больницу 26 февраля с жалобами на заложенность и насморк.

При осмотре доктор увидел пуговицу размером в полтора сантиметра. Как отметил лечащий врач, на тот момент у ребенка наблюдались изменения слизистой носа и искривление носовой перегородки. Это позволяло сделать вывод, что пуговица долгое время находилась в носу.

- Некоторые дети часто болеют, длительное время ходят с насморком, родственники иногда к этому привыкают и не задумываются о том, что причиной выделений из носа может стать что-то иное, - рассказал лор врач Александр Гартунг.

По его словам, играя, дети вставляют себе в нос различные предметы. В течение длительного периода они могут не давать никаких клинических проявлений, но позже стать результатом раздражения и длительного травмирования слизистой.

Также существует опасность вдыхания инородного тела в трахею и бронхи. Именно на детей в возрасте до 5 лет приходится свыше 90% всех случаев вдыхания предметов в трахеобронхиальное дерево. Эта может вызвать асфиксию, пневмонию, вплоть до летального исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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