Спортивные ставки дорого обошлись жителю Тюменской области

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-27T09:22:18+03:00

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Житель Ишима стал жертвой мошенников, сделав ставки на спорт в интернете. С заявлением о хищении средств 30-летний мужчины обратился в полицию.

Как установил в ходе беседы дознаватель, мужчина Интернете нашел сайт, на котором можно делать спортивные ставки. После чего связался с администратором и перевел 1000 рублей. Вскоре потерпевшему пришло сообщение о крупном выигрыше.

- Чтобы его получить, требовалось оплатить подоходный налог от суммы выигрыша. Мужчина перевел деньги. Далее связь с администратором сайта прервалась. Так и не получив выигрыш, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершенному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU