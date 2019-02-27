В Тюменской области появятся первые автоклубы

СЕГОДНЯ 08:50 2019-02-27T09:24:30+03:00

Они начнут свою работу на сельских территориях в марте

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В марте на территории Тюменской области начнут работу три многофункциональных мобильных культурных центра. Автоклубы появятся в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Мобильные центры призваны обеспечить на должном уровне проведение культурных и досуговых мероприятий в тех сельских населенных пунктах, где нет стационарных объектов культуры.

Автоклуб представляет собой автомобиль, оснащенный сценой-трансформером и комплектом необходимого звукового, светового и мультимедийного оборудования с автономным источником электроэнергии. Все это позволяет проводить любые агитационные, культурно-массовые, зрелищные мероприятия на доступной для проезда территории.

Первый автоклуб начнет свою работу 10 марта 2019 года в Викуловском районе. Его презентация начнется в 11 часов на площади районного Дома культуры с. Викулово Здесь пройдут мероприятия, посвященные празднованию «Масленицы».

Далее мобильными культурными центрами оснастят муниципальные учреждения культуры в Вагайском и Ишимском районах. Всего, в период 2020-2024 годов автоклубами будут дополнительно оснащены не менее пяти учреждений культуры, расположенных в муниципальных районах Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU