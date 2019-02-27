Руководитель фонда «Возрождение Тобольска» расскажет тюменцам о Ремезове

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-27T08:26:07+03:00

Встреча с Аркадием Елфимовым пройдет в областном центре сегодня

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Сегодня жители Тюмени смогут узнать новые интересные факты о жизни известного земляка Семена Ремезова. О нем горожанам расскажет руководитель фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов.

Он поведает об исторической роли Семена Ремезова – архитектора, строителя, этнографа, картографа Тобольской губернии. В течение четверти века фонд «Возрождение Тобольска» занимался поиском рукописей, карт и чертежей Ремезова и их публикацией.

- Беспрецедентная работа была проведена тщательно и кропотливо. К работе были привлечены лучшие российские ученые. Все издания ремезовских факсимиле хранятся в библиотеках ЦГБС, - отмечает Аркадий Елфимов.

Встреча пройдет в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14), сообщает департамент культуры администрации города. Начало в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU