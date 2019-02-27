2019-02-27T07:45:16+03:00
Общество

Тюменцам предлагают выбрать территории будущего благоустройства

Голосование за приоритетные районы города пройдет 28 февраля
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Жителям Тюмени предлагают выбрать приоритетные территории, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в 2020 году. В список вошел 81 объект. Это парки, скверы, аллеи, городские площадки, зеленые зоны, расположенные в четырех административных округах.

- Все представленные территории востребованы жителями Тюмени. Объекты выбраны в соответствии с документами территориального планирования. Проведя большую инвентаризационную работу, выбор территории для благоустройства мы оставляем за жителями города, - отметил заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов.

Высказать свое мнение, отметив территорию, которую необходимо благоустроить, каждый тюменец сможет 28 февраля на портале «Я решаю!». Итоги рейтингового голосования подведут в марте. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, войдет в план по благоустройству на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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