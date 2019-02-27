Тюменские лыжники школы Луизы Носковой стали вторыми на Всероссийских соревнованиях

СЕГОДНЯ 07:24 2019-02-27T07:27:55+03:00

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Команда Тюменской областной спортивной школы по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой заняла второе место на Всероссийских соревнованиях на приз заслуженного мастера спорта Федора Симашева. Гонки прошли на родине выдающегося спортсмена в городе Заинске Республики Татарстан.

В гонке свободным стилем на 5 км среди девушек представительница ОСШОР Л.Н. Носковой Элина Гарафутдинова финишировала второй. Тюменки Анастасия Куликова и Татьяна Костюнина заняли пятое и седьмое места. Еще одна представительница школы - Снежана Пелевина пришла десятой.

В спринте классическим стилем Элина Гарафутдинова заняла третье место. Снежана Пелевина и Татьяна Костюнина дошли до полуфинала, сообщает пресс-служба спортивного учреждения.

Среди юношей в спринте тюменец Артем Жданов стал 11-м, Максим Лопатин занял 14-е место. В гонке на 10 км свободным стилем представитель тюменской школы Александр Акуленко показал второй результат. Артем Жданов пришел 13-м, Максим Лопатин – 18-м.

По итогам соревнований лидерство осталось за хозяевами соревнований – командой Татарстана, «бронза» - у Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU