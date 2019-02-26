В Тюменской области реализуется региональный экологический проект «Сохранение лесов»

СЕГОДНЯ 21:48 2019-02-26T21:48:20+03:00

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Департамент лесного комплекса Тюменской области с 2019 года реализует региональный проект «Сохранение лесов». Он входит в национальный проект «Экология», который определяет стратегические задачи экологического развития России до 2024 года.

Национальный проект предполагает всесторонний подход к снижению негативного воздействия человека на окружающую среду и включает в себя 11 федеральных проектов. Все они направлены на ликвидацию незаконных свалок, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышение качества питьевой воды, увеличения площади лесовосстановления и многое другое.

Региональный проект «Сохранение лесов» включен в государственную программу Тюменской области «Развитие лесного комплекса». Он определяет задачи по улучшению состояния окружающей среды региона путем снижения ущерба от лесных пожаров, увеличения площади лесовосстановления и повышения качества воспроизводства лесов. Чтобы объективно оценить эффективность проведения мер по реализации проекта, показатели отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений за 2018 год определены как базовые.

Исходя из этих значений, департамент лесного комплекса Тюменской области разработал план роста основных и дополнительных показателей с разбивкой по годам. Так, к концу 2019 года базовое значение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно составить 64,4%, в 2020 году – 72,8% и далее расти до 100% в течение четырех лет, прибавляя от 5,2% до 6,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU