2019-02-26T21:37:25+03:00
Общество

К 2024 году все школы Тюменской области обеспечат высокоскоростным Интернетом

Это будет сделано в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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К 2024 году все школы Тюменской области обеспечат высокоскоростным ИнтернетомК 2024 году все школы Тюменской области обеспечат высокоскоростным ИнтернетомФото: Татьяна Коркина
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В ближайшие два года в школах региона появится новое оборудование: работа будет продолжена в рамках реализации национального проекта «Образование». Как сообщили в департаменте образования Тюменской области.

- Сейчас 95% школ региона соответствует всем современным требованиям, однако в этом году планируется оснащение 28 школ-центров гуманитарного и цифрового профиля, 25 школ-пилотов по внедрению модели цифровой образовательной среды, появится еще 57 школ-сетевых лабораторий «НаукоЛаб», - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Стоит отметить, что в прошлом году в регионе открыли 39 «НаукоЛабов». В кабинетах, которые оснащены по последнему слову техники, ребята занимаются углублённым изучением физики, химии, биологии, а также ведут проектные и исследовательские работы, готовятся к соревнованиям WorldSkills.

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» к 2024 году все школы Тюменской области обеспечат высокоскоростным Интернетом. Уже в этом году он появится в 65% учебных заведений области.

В Тюменской области в 2019 году планируется открыть две новых школы. Одна из них откроется в Заводоуковске (на 900 мест), другая – в Тюмени, на ул. Бориса Житкова (на 1,2 тысячи мест). Как сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на начальника Главного управления строительства региона Сергея Шустова, в настоящее время также ведётся проектирование ещё нескольких школ – в микрорайонах Тюменский, Заречный и Звездный на Мысу. А вот в Казарово проект школы на 360 учебных мест уже готов и сейчас проходит экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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