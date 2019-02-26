2019-02-26T21:06:16+03:00
Общество

Тюменские предприятия примут участие во Всероссийской неделе охраны труда в Сочи

Мероприятие пройдёт с 22 по 26 апреля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Заместитель губернатора Лариса Теплоухова и директор департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич возглавят делегацию Тюменской области на пятой Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. Мероприятие пройдёт с 22 по 26 апреля, на нём обсудят профилактику и культуру безопасного труда на российских предприятиях.

В департаменте труда и занятости населения Тюменской области отметили, что в числе предприятий, которые отправятся на Всероссийскую неделю охраны труда, такие компании, как: Тюменская домостроительная компания, ООО «Телекоммуникационные системы»", «Техноавиа-Тюмень», Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности, филиал «Тюменьэнерго» («Тюменские распределительные сети»), АО «Сибстройсервис», Тюменский межрегиональный центр охраны труда, Государственная инспекция труда в Тюменской области и тюменское отделение Фонда социального страхования РФ.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты России Григория Лекарева, за последние 15-20 лет сфера труда претерпела серьезные изменения.

- Цифровизация экономики несет не только новые возможности, но и новые опасности и риски, которые необходимо выявлять. По его мнению, система управления охраной труда должна быть гибкой и строиться на основе информационных систем. Кроме того, нужно защищать права работников при дистанционной и удаленной работе, - отметил Григорий Лекарев.

Подробную информацию об условиях участия и подать заявку можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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