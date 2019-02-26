СЕГОДНЯ 20:37 2019-02-26T20:37:25+03:00

Тюменским аграриям напоминают, что ставки по льготным кредитам составляют от 1 до 5% годовых Фото: Татьяна Коркина

Краткосрочные займы выдаются на срок до 1 года

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Члены общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области на очередном заседании решили способствовать активизации заявочной кампании для получения сельхозпроизводителями региона льготных кредитов на проведение сезонных работ, покупки сельхозтехники и реализацию инвестиционных проектов.

По словам заместителя директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Натальи Огородниковой, в 2019 году аграрии менее активны, заявок на получение льготных кредитов от представителей малых форм хозяйствования очень мало.

- При этом лимиты доведены, банки готовы их кредитовать. Нужна инициатива самих производителей, - отметила она.

Сельскохозяйственным производителям Тюменской области напоминают, что ставки по льготным кредитам составляют от 1 до 5% годовых. Краткосрочные займы выдаются на срок до 1 года, инвестиционные ссуды могут возвращаться от 2 до 15 лет. Как отметил заместитель губернатора региона Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов, часто можно слышать, что банки неохотно выдают кредиты и требуют зало.

- Конечно, документы нужно готовить тщательно и вовремя. Подавая их в банк, можно при необходимости проинформировать департамент. Мы, со своей стороны, готовы взять заявки на сопровождение, - подчеркнул он.

Отметим, что в Тюменской области в 2018 году аграрии заключили 155 кредитных договоров, общая сумма займов превысила 14 миллиардов рублей. Возможностью получить льготные ссуды воспользовались 89 предприятий, в том числе малых форм.

ИСТОЧНИК KP.RU