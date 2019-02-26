2019-02-26T20:37:25+03:00
Экономика

Тюменским аграриям напоминают, что ставки по льготным кредитам составляют от 1 до 5% годовых

Краткосрочные займы выдаются на срок до 1 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменским аграриям напоминают, что ставки по льготным кредитам составляют от 1 до 5% годовыхТюменским аграриям напоминают, что ставки по льготным кредитам составляют от 1 до 5% годовыхФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Члены общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области на очередном заседании решили способствовать активизации заявочной кампании для получения сельхозпроизводителями региона льготных кредитов на проведение сезонных работ, покупки сельхозтехники и реализацию инвестиционных проектов.

По словам заместителя директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Натальи Огородниковой, в 2019 году аграрии менее активны, заявок на получение льготных кредитов от представителей малых форм хозяйствования очень мало.

- При этом лимиты доведены, банки готовы их кредитовать. Нужна инициатива самих производителей, - отметила она.

Сельскохозяйственным производителям Тюменской области напоминают, что ставки по льготным кредитам составляют от 1 до 5% годовых. Краткосрочные займы выдаются на срок до 1 года, инвестиционные ссуды могут возвращаться от 2 до 15 лет. Как отметил заместитель губернатора региона Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов, часто можно слышать, что банки неохотно выдают кредиты и требуют зало.

- Конечно, документы нужно готовить тщательно и вовремя. Подавая их в банк, можно при необходимости проинформировать департамент. Мы, со своей стороны, готовы взять заявки на сопровождение, - подчеркнул он.

Отметим, что в Тюменской области в 2018 году аграрии заключили 155 кредитных договоров, общая сумма займов превысила 14 миллиардов рублей. Возможностью получить льготные ссуды воспользовались 89 предприятий, в том числе малых форм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские предприятия примут участие во Всероссийской неделе охраны труда в Сочи
Тюменские аграрии занимаются разработкой установки для обработки почвы
Сельхозпроизводители Тюменской области используют 95 тысяч тонн минеральных удобрений для урожая 2019
В Тюмени сняли с маршрута и арестовали два автобуса
Тюменец сменил фамилию, чтобы не отвечать за посылку с гашишом
Я ль на свете всех умнее: тюменский бизнес перешел на smart-SMS
Тюменских дошколят планируют приобщать к зимнему закаливанию
В Тюмени завершился первый сезон игр интеллектуального клуба #MassOn
На открытках к 8 марта тюменцы могут поставить особые штемпели
Коммунальщики спешно чистят дворы Тюмени от снега
Исторический фильм «Тобол» обогнал по популярности обладателя «Оскара»
Прокуратура обжаловала решение суда по делу экс-депутата Дмитрия Еремеева
Назван самый любимый готовый бизнес у тюменских хипстеров
Тюменцы поддерживают инициативы президента по поддержке семей с детьми-инвалидами
Тюменцам предложили назвать места отдыха, где нужен ремонт
В Тюменской Областной клинической больнице №2 заработала единая справочная служба
В Тюмени пройдет сплошная проверка водителей
Шесть школ и три сада Тюменской области закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Зимний День здоровья в Тюмени будет сытым и азартным
Сбербанк начал дистанционное онлайн-обслуживание ипотечных заемщиков
Тюменка стащила у собутыльника деньги с мобильного банка