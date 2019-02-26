Тюменские аграрии занимаются разработкой установки для обработки почвы

СЕГОДНЯ 20:04 2019-02-26T20:06:14+03:00

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В полях Тюменской области действуют цифровые технологии для мониторинга численности и видов насекомых. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, установка состоит из солнечной батареи, светодиодов, аккумулятора и регистратора. Причём принцип действия такой же, как у обычной ловушки для насекомых.

Всю информацию отправляют на компьютеры. Уже у монитора энтомологи и другие специалисты считают, сколько насекомых – полезных и вредных – попалось в ловушку. При помощи специальной формулы можно вычислить, сколько таких насекомых будет обитать на одном гектаре. Благодаря полученной информации агрономы смогут сориентироваться, нужно ли применять химические препараты, чтобы избавиться от насекомых. Если да – то в каком объёме.

Тем временем, в лаборатории механико-технологического института ГАУ Северного Зауралья занимаются разработкой установки, которая за счет вибрации позволит лучше обрабатывать почву и автоматически регулировать глубину вспашки. Особенно это актуально для неровных полей, каких в Тюменской области большинство. Пока новую установку испытывают в лаборатории в почвенном канале.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что качество сельскохозяйственной продукции на предприятиях Тюменской области помогают повышать роботы и установки. Например, на животноводческом комплексе «Маяк» внедрили систему контроля за кормлением, с помощью животные получают корм точно по рецепту. Ещё одна интересная установка – мини-помощник для аграриев, который позволяет вносить удобрения в почву.

ИСТОЧНИК KP.RU