2019-02-26T19:39:48+03:00
Экономика

Сельхозпроизводители Тюменской области используют 95 тысяч тонн минеральных удобрений для урожая 2019

Сегодня на складах - только 21% удобрений от планируемого объёма
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Сельхозпроизводители Тюменской области используют 95 тысяч тонн минеральных удобрений для урожая 2019Сельхозпроизводители Тюменской области используют 95 тысяч тонн минеральных удобрений для урожая 2019Фото: pixabay.com
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Сельхозпроизводители Тюменской области планируют использовать 95 тысяч тонн минеральных удобрений для проведения полевых работ и под урожай 2019 года. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, в настоящее время ведутся работы по их приобретению.

На складах аграриев сегодня имеется более 20 тысяч тонн минеральный удобрений – это 21% от планируемого объёма, ещё 30 тысяч тонн уже оплачено к поставке. Также уже подписано соглашение о покупке удобрений у двух крупных поставщиком. С основным поставщиком минеральных удобрений для Тюменской области – компанией «ТД Урал-Хим» также подписан протокол о намерениях об отпуске для сельхозпроизводителей региона с подведомственных заводов минеральных удобрений в объеме 63 тыс. тонн.

Поставки минеральных удобрений в Тюменской области будут происходить по июнь 2019 года. Больше всего их поступит на предприятия Бердюжского, Заводоуковского и Ишимского районов (3,2 тысяч тонн, 5,1 тысячи тонн и 3,4 тысячи тонн соответственно). Благодаря закупленным удобрениям, сохранится почвенное плодородие земель. Следовательно, вырастут урожайность и валовые сборы сельскохозяйственных культур.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что качество посевного материала для предстоящих посевных работ в хозяйствах Тюменской области в 2019 году намного лучшего прошлогоднего. Кондиционны 59% семян, в то время как на начало февраля 2018 года было только 38%. Этого показателя уже достигли в учхозе, АО «Мальковское», АО «Успенское», совхозе «Червишевском», крестьянском хозяйстве «Пчела» и в «Каменском-2» и «Рощинском» - впервые в столь ранние сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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