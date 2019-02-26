2019-02-26T16:11:48+03:00
Общество

В Тюмени сняли с маршрута и арестовали два автобуса

К их владельцам у приставов оказалось много вопросов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Два автобуса в Тюмени сняты с маршрутов и арестованы. Владелец одного автобуса оказался злостным неплательщиком и ему направили требование о явке к приставу. У водителя другого автобуса имелась задолженность около 200 тысяч рублей, из которых 25 тысяч рублей по штрафам ГИБДД мужчина оплатил на месте с помощью терминала.

Как сообщили в пресс-службе областной Службы судебных приставов, арест автобусов был произведен во время совместного рейда автоинспекторов и приставов. Силовики выявляли злостных неплательщиков среди водителей и владельцев общественного транспорта.

Чаще всего тюменцы не платят налоги и забывают про штрафы, отмечают приставы. Общая сумма за такие нарушения превышает миллион рублей, поэтому совместные рейды силовики будут продолжать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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