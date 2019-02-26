Тюменец сменил фамилию, чтобы не отвечать за посылку с гашишом

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-26T15:36:38+03:00

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Жителя Тюмени будут судить за посылку с гашишом. Злоумышленника искали полтора года, чтобы наказать. Оказалось, что мужчина при женитьбе сменил фамилию. Его удалось вычислить и задержать в августе 2018-го.

Известно, что в декабре 2016 года он отправил посылку с гашишом своему знакомому на Ямал в город Лабытнанги.

Наркотики общей массой более 300 граммов были скрыты в двух пачках с мукой и упакованы в почтовую коробку, в которой для отвода глаз находились еще две пачки с настоящей мукой и две - с крупой. В целях конспирации через транспортную компанию в Лабытнанги на имя заказчика было отправлено четыре почтовых коробки, в одной из которых были наркотики.

29 декабря 2016 года мужчина получил посылки и погрузил их в бортовую "Газель" своего коллеги. По дороге он хотел спрятать в поле опасные вещества, а потом их забрать. Когда мужчина в поле, находясь в кузове машины, стал вскрывать содержимое посылки, он был задержан сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

Получатель наркотиков был осужден по ч. 2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере) к 3 годам лишения свободы. Теперь наказание ждет отправителя. Согласно санкции п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ молодому человеку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн. рублей, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU