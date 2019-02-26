Я ль на свете всех умнее: тюменский бизнес перешел на smart-SMS

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-26T15:15:10+03:00

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Накануне праздников тюменцы получают на четверть больше полезных SMS, чем в обычные дни. Самые «умные» и полезные cообщения для жителей отправляют представители малого и среднего бизнеса. К такому выводу пришли специалисты «МегаФона». Эксперты проанализировали мобильную активность предпринимателей по итогам 23 февраля и зафиксировали рост спроса на адресные SMS-рассылки к 8 марта и майским каникулам.

Согласно статистике, в сравнении с обычными днями перед праздниками бизнесмены отправляют на 25% больше «умных» SMS о проводимых акциях. С помощью услуги «МегаФон.Таргет» абонентов чаще всего анализируют по социально-демографическим параметрам: полу, возрасту или местоположению. В результате, такие сообщения получат только те жители, кто потенциально заинтереснован в отправленной информации. Так, SMS об акции на покупку цветов в Заречном микрорайоне поступят только на смартфоны мужчин, проживающих там.

«Все больше компаний используют «умные» SMS-рассылки в качестве дополнительного рекламного инструмента. По интересу к ним тюменские бизнесмены уже обогнали, например, предпринимателей Ямала. Мы поможем компаниям найти потециальных клиентов даже учитывая их интересы в интернете. Достаточно указать один или несколько конкретных сайтов и SMS получат абоненты, посещавшие их со своего смартфона», – сообщила руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Тюмени Анастасия Васильева.

Стимулировать интерес тюменцев к туристическим акциям в новом формате впервые попробовало Турагентство ANEX Tour – майские праздники не за горами. Специалисты отправили SMS-предложение на отдых за рубежом для потенциальных клиентов, которые работают и живут рядом с новым офисом турфирмы.

«Мы постоянно пробуем новые форматы. В отличие от листовки, которую могут взять, но не прочитать, SMS в телефоне прочтет каждый. Тестируя «МегаФон.Таргет», мы учитывали рекомендации экспертов: составили короткий текст с призывом, сформировали обращение к клиенту, а чтобы проанализировать эффективность – в SMS можно указывать ссылку на сайт или промокод. Планируем использовать эту услугу и в дальнейшем», – сообщила Ольга Лессер, финансовый директор Турагентство ANEX Tour.

Подробнее о «МегаФон.Таргет» на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU