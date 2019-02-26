Тюменских дошколят планируют приобщать к зимнему закаливанию

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-26T14:41:18+03:00

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Тюменские ученые разрабатывают методики зимнего закаливания детей в детских садах и школах. Программа укрепления здоровья детей планируется представить в Министерство здравоохранения России.

- В Тюмени очень популярно зимнее плавание. С успехом прошли крупные соревнования международного уровня, включая чемпионат мира по зимнему плаванию 2016 года. Поэтому наша стратегическая задача – опираясь на результаты научных исследований, составить программу по закаливанию детей и защитить ее в Министерствах здравоохранения, спорта и образования и науки России, - сообщил на пресс-конференции руководитель проекта, депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин.

Пилотной площадкой стал садик "Малышок" в поселке Винзили.

Как рассказала координатор направления "Здоровье и спорт", кандидат биологических наук Татьяна Фишер, дети в этом садике с октября ежедневно в трусиках выбегают на улицу, а затем греются в сауне. Методика закаливания уже дала свои результаты. Малыши почти в два раза реже болеют.

В пилотном проекте участвует порядка 250 человек. Только почти 30 человек - ученые, среди них пять докторов медицинских наук и 12 кандидатов наук в различных сферах. Остальные – это участники экспериментальных и контрольных групп.

Цель проекта "Регион здоровья" - сохранить и приумножить здоровье населения региона, используя силу холодной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU